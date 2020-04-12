الشيخ زغيب: مناشدة من الطلاب في روسيا لإعادتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2020 - 18:26

الشيخ زغيب: مناشدة من الطلاب في روسيا لإعادتهم

منذ 1 ساعة 12 April، 2020
5e931d0b31663_
لبنان

أعلن المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ودار الافتاء الجعفري بمتابعة ملف الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، أنه تلقى رسالة من الطالب اللبناني في روسيا هادي دندش “بإسم مجموعة كبيرة من الطلاب اللبنايين في روسيا، يشرح فيها معاناتهم”، وناقلا مناشدتهم لإعادتهم إلى لبنان. وذكر دندش في الرسالة، أن الطلاب تواصلوا مع شركة طيران روسية لإجلائهم، وعرضت نقلهم بأقل من نصف السعر المعروض والذي لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي نعيشه”.

وقال الشيخ زغيب: “نضع هذه المناشدة في عهدة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء والسلطة في لبنان (…) من أجل التجاوب مع الطلاب وإعادتهم إلى وطنهم”.

كما دعا إلى معالجة قضية السجناء “الذين هم في معرض الخطر أيضا، وآخر بدعة تحدثوا عنها جهاز التعقيم الذي قيل إنهم وضعوه على باب سجن رومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة