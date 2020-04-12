الشيخ زغيب: مناشدة من الطلاب في روسيا لإعادتهم

أعلن المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ودار الافتاء الجعفري بمتابعة ملف الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، أنه تلقى رسالة من الطالب اللبناني في روسيا هادي دندش “بإسم مجموعة كبيرة من الطلاب اللبنايين في روسيا، يشرح فيها معاناتهم”، وناقلا مناشدتهم لإعادتهم إلى لبنان. وذكر دندش في الرسالة، أن الطلاب تواصلوا مع شركة طيران روسية لإجلائهم، وعرضت نقلهم بأقل من نصف السعر المعروض والذي لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي نعيشه”.

وقال الشيخ زغيب: “نضع هذه المناشدة في عهدة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء والسلطة في لبنان (…) من أجل التجاوب مع الطلاب وإعادتهم إلى وطنهم”.

كما دعا إلى معالجة قضية السجناء “الذين هم في معرض الخطر أيضا، وآخر بدعة تحدثوا عنها جهاز التعقيم الذي قيل إنهم وضعوه على باب سجن رومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام