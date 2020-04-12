القوات المسلحة اليمنية تصدت لزحف واسع لقوى العدوان باتجاه منطقة رشاحة في البقع قبالة نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 18:26

القوات المسلحة اليمنية تصدت لزحف واسع لقوى العدوان باتجاه منطقة رشاحة في البقع قبالة نجران

منذ 1 ساعة 12 April، 2020
اليمن88888
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوات اليمنية تمكنت من التصدي لزحف واسع باتجاه منطقة رشاحة في البقع قبالة نجران استمر من الصباح حتى ظهر يومنا هذا، دون تحقيق أي تقدم، وتم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه بينهم سعوديون.

وأشار سريع إلى أن “طيران العدوان شن اثنتى عشرة غارة جوية خلال الساعات الست الماضية توزعت على مناطق متفرقة منها خمس غارات على خب والشعف بمحافظة الجوف وسبع على مديرية صرواح بمحافظة مأرب”.

المصدر: المسيرة نت

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