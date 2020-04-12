7 وفيات جديدة بكورونا في السعودية والإصابات اليومية تتجاوز لأول مرة الـ400

أعلنت السلطات الصحية في السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 4462 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 59.

وتعافى 41 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 761 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة سجلت في الرياض (198) ومكة المكرمة (103) والمدينة المنورة (73) وجدة (19) والدمام (10) وينبع (7) وخميس مشيط (5) وصامطة (4) وتبوك (3) والقطيف (3) والطائف (2) وصبيا (2).

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في آخر 24 ساعة قفزة قياسية رابعة على التوالي في السعودية، وتجاوزت لأول مرة عتبة الـ400 حالة.

المصدر: وكالات