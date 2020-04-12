رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى الذي كان يتعالج فيه من الإصابة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 16:46

رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى الذي كان يتعالج فيه من الإصابة بكورونا

منذ 58 mins 12 April، 2020
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