أطعمة تساعد في حماية الجسم بتناولها على معدة فارغة

يفضل الناس غالبا تناول المعجنات أو قطع الحلوى مع كوب القهوة أو الشاي في وقت الإفطار، لكن الدراسات التي تنشرها التقارير الصحفية تفيد بأن ذلك مضر على الصحة وتنصح بعدة أطعمة ومشروبات على معدة فارغة.

ونشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، ما يفضل تناوله على معدة فارغة حتى يتم الاستفادة من جميع فوائدها الصحية ومنها:

الماء الدافئ مع العسل

يساعد تناول الماء الدافئ الممزوج بالعسل على معدة فارغة على تنظيف الجسم وتطهيره من السموم، لأنه يقوم بتنظيف الأمعاء بسبب احتواء هذا المزيج على المزيد من المعادن والفيتامينات والإنزيمات المفيدة لصحة الأمعاء.

البابايا

يفضل تناول فاكهة البابايا على معدة فارغة لقدرتها على تنظيم حركه الأمعاء وخفض مستوى الكوليسترول في الدم بالإضافة لوقاية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الحساء

الحساء يعتبر وجبة فطور منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالقيم الغذائية المرتفعة، فهي تعمل على تطهير الجسم من السموم وتحافظ على صحة الأمعاء بالإضافة لشعور الجسم بالامتلاء والشبع لفترات طويلة.

البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وهي خيار مثالي لوجبات الإفطار، ويتصدر البطيخ قائمه الفواكه المفضل تناولها صباحا على معدة فارغة وذلك بسبب أنه يتكون بنسبة 90% من الماء إذ يعمل على تطهير الجسم وترطيبه فضلا عن كبح الرغبة في تناول السكريات وأيضا يحتوي البطيخ على عنصر الليكوبين الذي يعزز من صحة العيون والقلب.

المكسرات

تناول حفنة صغيرة من المكسرات صباحا مثل الزبيب واللوز والفستق يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حمض المعدة ولكن يجب تناولها باعتدال تجنبا لظهور البثور المزعجة على سطح البشرة والتعرض للسمنة وزيادة الوزن.

اللوز المنقوع

يعتبر اللوز المنقوع من الوجبات المثالية التي ينصح تناولها صباحا على معده فارغة لغناه بالمنغنيز وفيتامين “E” والبروتين والألياف و”أوميغا 3″ و”أوميغا 6″ الدهنية والعديد من العناصر الغذائية التي تعزز من القدرة الدماغية.

المصدر: سبوتنيك