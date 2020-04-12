نسبة مؤيدي ترامب تنخفض مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2020 - 16:46

نسبة مؤيدي ترامب تنخفض مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد

منذ 1 ساعة 12 April، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

انخفضت نسبة المؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى 43% فقط، كأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر.
ووجد استطلاع شمل 500 ناخب محتمل، نشر يوم أمس الأول الجمعة، على موقع “rasmussenreports” الأمريكي، أن نسبة 56% من الناخبين يرفضون بشكل قاطع تواجد الرئيس ترامب في البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة.
وكانت نسبة المؤيدين قد انخفضت في مطلع آذار/ مارس إلى 49.3%، ولكنها هبطت إلى 43% على خلفية تفشي فيروس كورونا التاجي في البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.
وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 535 ألف إصابة بالإضافة إلى 20651 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا التاجي، مع ما يقرب من 40 % من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.

المصدر: سكاي نيوز

التعليقات

ذات صلة