أسامة سعد هنأ بالفصح.. نأمل خلاص لبنان من بلاء نظامه السائد

وجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، لمناسبة الفصح والشعانين التهاني للبنانيين ولكل الشعوب العربية والعالم.

وأمل “خلاص البشرية من وباء كورونا في وقت قريب، وخلاص لبنان من البلاء الآخر الذي يمثله النظام السائد منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم، والذي قاد البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي، وأوصل اللبنانيين إلى الحاجة والفقر، ويهدد بإلقاء المجتمع اللبناني في هاوية الانفجار والفوضى”.

ورأى سعد أن “جانحة كورونا كشفت مدى ابتعاد النظام العالمي القائم عن القيم الإنسانية، وعن مدى تجاهل نظام الليبرالية الجديدة لحقوق الإنسان في الصحة والحياة والعيش الكريم”، معربا عن ثقته ب “قدرة البشرية على تحقيق الانتصار على مظالم هذا النظام، وعلى بناء عالم جديد يقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام