البابا فرانسيس يدعو إلى “وقف إطلاق نار عالمي وفوري” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 15:02

البابا فرانسيس يدعو إلى “وقف إطلاق نار عالمي وفوري”

منذ 1 ساعة 12 April، 2020
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