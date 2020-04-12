5 دول متطورة تتصدر القوائم السوداء لحصيلة وباء كورونا في العالم

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” فجر اليوم الأحد، آخر تحديث لحصيلة وباء فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اقترب من 1,8 مليون.

وأفادت الجامعة التي تعتمد على إحصاءاتها الخاصة، بأن إجمالي الوفيات في العالم ارتفع إلى أكثر من 108,8 ألف، فيما تجاوز عدد المتعافين 404,3 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة السوداء بالإصابات والوفيات مع أكثر من 529,9 ألف مصاب وما يزيد عن 20 ألف وفاة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا (136 ألفا) فيما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث (152,2 ألف). ويعود المركزان الرابع والخامس إلى فرنسا (130,7 ألف إصابة) وألمانيا (125,4 ألف). وتحتل روسيا المرتبة السابعة عشرة مع 13584 إصابة.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تشهد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أعلى مؤشرات للوفيات بكورونا في العالم، حيث تتجاوز نسبة الوفيات فيها 10%.

أما حالات الشفاء فأعلى عدد لها سجل في الصين (77,9 ألف)، تليها إسبانيا (59,1 ألف) وألمانيا (57,4 ألف) وإيران (49.9 ألف) وإيطاليا (32.5 ألف) والولايات المتحدة (32,1 ألف).

المصدر: روسيا اليوم