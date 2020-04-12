كيف لا تصاب بعدوى كوفيد-19 أثناء تناول طعام المطاعم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 13:18

كيف لا تصاب بعدوى كوفيد-19 أثناء تناول طعام المطاعم

منذ 6 mins 12 April، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أوضحت الطبيبة والمقدمة التليفزيونية يلينا ماليشيفا ما إذا ينبغي الخوف من انتقال العدوى بكوفيد-19 من خلال الطعام الذي أعده طاهي مصاب بفيروس كورونا.
وشاركت على موقع Instagram الخاص بها، تأكيدات، أستاذة البيولوجيا الجزيئية والمناعة في لوس أنجلوس، باولا كينون، التي أكدت أن المستهلكين يجب ألا يخافوا من الأطعمة الجاهزة، حيث تلتزم مطابخ المطاعم بقواعد النظافة الصارمة لتجنب الأمراض المنقولة بالأغذية.
وأضافت ماليشيفا أن هناك إجراءات أمان إضافية في حالة سعل أو عطس الطباخ أثناء الطهي. على وجه الخصوص، تسخين الطعام في الميكروويف “سيقتل أي فيروس”.
وتوصي أنه عند شراء الطعام في علب يجب وضع محتوياته على طبق وغسل الأيدي، ثم تناول الوجبة.

المصدر: سبوتنيك

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