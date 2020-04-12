الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 13:18

الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

منذ 35 mins 12 April، 2020
أخبار موقع المنار

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