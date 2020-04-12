الرئيس روحاني : النشاطات الاقتصادية قليلة الخطورة تستأنف في طهران السبت القادم

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني أن الأعمال القليلة الخطورة من الناحية الصحية ستستأنف في محافظة طهران اعتبارا من يوم السبت القادم مع مراعاة التعليمات الصحية .

وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، اشار روحاني الى أن المحافظات الاخرى بدأت يوم أمس السبت تطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة. كما اكد روحاني ان مجلس الوزراء قرر في جلسته لهذا اليوم الاحد الغاء منع السفر بين المدن داخل حدود المحافظة الواحدة ، كما سيُلغى منع السفر بين المحافظات المختلفة اعتبارا من يوم العشرين من أبريل نيسان الجاري.

وقارن الرئيس روحاني بين الوضع الحالي في ايران وبعض الدول الأوروبية وقال : هناك فرق كبير بين الاثنين ، فالوفيات في ايران بسبب كورونا قليلة جدا ولم تتجاوز السبعة بالمئة بينما بلغت في بعض الدول الأوروبية 22 بالمئة مخاطبا الاوروبيين بالقول : أن فيروس كورونا الموجود عندكم ، موجود في ايران ايضا لكن هناك فيروسا اسوأ من كورونا في إيران تفتقدونه أنتم وهو الحظر، لكن ابناء شعبنا وضعوا يدا بيد وتعاونوا فيما بينهم لمواجهة الفيروس ونجحوا في ذلك وهذا ما يبعث على الفخر .

المصدر: ارنا