الرئيس روحاني: هناك فيروس اسوأ من كورونا في إيران وهو الحظر لكن ابناء شعبنا وضعوا يدا بيد لمواجهة الفيروس ونجحوا في ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 13:18

الرئيس روحاني: هناك فيروس اسوأ من كورونا في إيران وهو الحظر لكن ابناء شعبنا وضعوا يدا بيد لمواجهة الفيروس ونجحوا في ذلك

منذ 1 ساعة 12 April، 2020
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