قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 11:26

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة

منذ 11 mins 12 April، 2020
أخبار موقع المنار

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