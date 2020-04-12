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April 12 2020 - 11:26

بعد إصابة نمر في أمريكا… بريطانيا تقرر حماية القردة من البشر

منذ 1 ساعة 12 April، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

فرضت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لحماية القردة من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، إليهم من البشر، بعدما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية إصابة أنثى نمر، بالفيروس، الذي انتقل إليها من حارس الحديقة.
وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية، اليوم السبت، إن حدائق الحيوان في بريطانيا أصدرت تعليمات جديدة تفرض على مسؤولي حدائق الحيوان البقاء على مسافة مترين من القردة، لحمايتها من خطر فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات تأتي بعدما أصيبت أنثى نمر في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، قبل أيام، انتقل إليها من أحد العاملين في الحديقة.
ويتبع العاملين في حدائق الحيوان في بريطانيا تعليمات السلامة الخاصة بحماية تلك الحيوانات، خاصة ارتداء أقنعة الوجه وتجنب الاقتراب منها إلا عند الضرورة.

المصدر: سبوتنيك

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