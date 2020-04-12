اليمن.. التصدي لثلاثة زحوف للمرتزقة في محافظتي مأرب والبيضاء ومقتل العشرات منهم

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لثلاثة زحوف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي مأرب والبيضاء، مؤكدا سقوط عشرات القتلى في صفوف المرتزقة.

وأوضح العميد سريع في بيان أن “قواتنا تمكنت – بعون الله وتأييده – من التصدي لثلاثة زحوفات استمرت من منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، منها زحفان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وزحف آخر بمديرية صرواح بمحافظة مأرب”.

وأكد ناطق القوات المسلحة تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه دون أن يحرز أي تقدم، لافتا إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات جوية توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمني أكد على أن تصعيد قوى العدوان سيكون له تبعات وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم.

المصدر: موقع المسيرة