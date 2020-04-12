متحدث القوات المسلحة اليمنية يعلن تصدي الجيش واللجان لثلاثة زحوف لمرتزقة العدوان في محافظتي مأرب والبيضاء وسقوط عشرات القتلى في صفوف المرتزقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 09:30

متحدث القوات المسلحة اليمنية يعلن تصدي الجيش واللجان لثلاثة زحوف لمرتزقة العدوان في محافظتي مأرب والبيضاء وسقوط عشرات القتلى في صفوف المرتزقة

منذ 11 mins 12 April، 2020
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