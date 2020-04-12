الصين تسجل 63 حالة تحمل فيروس كورونا ولا تظهر عليها أعراض الإصابة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2020 - 07:24

الصين تسجل 63 حالة تحمل فيروس كورونا ولا تظهر عليها أعراض الإصابة

منذ 2 ساعة 12 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة