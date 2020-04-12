ارتفاع الإصابات بـ #كورونا في #ألمانيا إلى حوالي 125452 والوفيات 2871 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 07:24

ارتفاع الإصابات بـ #كورونا في #ألمانيا إلى حوالي 125452 والوفيات 2871

منذ 3 ساعة 12 April، 2020
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