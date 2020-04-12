30 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والإجمالي 10,480 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2020 - 05:14

30 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والإجمالي 10,480

منذ 5 mins 12 April، 2020
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