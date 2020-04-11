الولايات المتحدة..أكثر من 700 وفاة بكورونا في نيويورك ترفع إجمالي البلاد لأكثر من 19 ألف

سجلت ولاية نيويورك الأميركية أكثر من 700 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد لأكثر من 19 ألفا. وقال حاكم الولاية، آندرو كومو، في مؤتمر الصحفي اليومي، اليوم السبت، “فقدنا أمس 873 من أهالي نيويورك، تلك أرقام صادمة”. وبذلك يرتفع الإجمالي بالولاية إلى أكثر من 8000 حالة وفاة.

وتابع أن “الولاية وصلت للذروة (في الإصابات) ولكن تلك الذروة مثل الهضبة، ونحن لم نتجاوز الخطر بعد”، مؤكدا أن الوضع يتجه للاستقرار رغم دخول المزيد من الحالات إلى المستشفيات. وجدد الدعوة للحفاظ على سياسة التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنها “تعمل”.

وبحسب أرقام جامعة جونز هبكنز الأميركية الطبية للأبحاث، يبلغ إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة جراء الوباء 18860، فيما تتعدى الإصابات النصف مليون، وهو الأعلى في العالم.

هذا وسبق أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، التي، وبحسب رأيه، تمولها الولايات المتحدة بشكل رئيسي، لكنها تولي اهتمامها الأكبر للصين. ولم يستبعد الرئيس الأميركي مؤخرا أن تعلق واشنطن تمويل المنظمة.

وقد تجاوز عدد المصابين بوباء “كوفيد. 19″، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي (جائحة)، في نحو 185 بلدا، 1.7 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 104 آلاف، بينما تخطى عدد المتعافين 389 ألف.

المصدر: سبوتنيك