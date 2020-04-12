تركيا تسجل أعلى معدل يومي في إصابات “كوفيد 19” بـ 5138 إصابة جديدة والإجمالي يتخطى 52 ألفا

سجلت تركيا، اليوم السبت، أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إذ ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 52 ألف حالة بعد تسجيل 5138 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم “تسجيل 5.138 إصابة جديدة و95 حالة وفاة جراء كورونا خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 52.167 إصابة والوفيات إلى 1.101 حالة”. وأضاف قوجا “يوجد 1.626 مصاب في وحدات العناية المركزة و 1.021 آخرين موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وفرضت تركيا أمس الجمعة حظرا للتجوال في 31 ولاية لمدة 48 ساعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الاثنين الماضي، عن قراره تحويل مطار أتاتورك وجزء من مطار سنجاق تبه بمدينة إسطنبول إلى مستشفى يشمل ألف غرفة تدخل الخدمة خلال 45 يوما، وذلك في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويذكر أن السلطات التركية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، منها حظر التجوال للذين تقل أعمارهم عن الـ 20 عاماً. ومنعت السلطات التركية المواطنين من التجول في الأماكن العامة أو ركوب وسائل النقل العامة دون اقتناء الكمامات.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: سبوتنيك