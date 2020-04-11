وصول الطائرة التي تقل لبنانيين عائدين من إيطاليا إلى مطار بيروت الدولي (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 23:44

وصول الطائرة التي تقل لبنانيين عائدين من إيطاليا إلى مطار بيروت الدولي (الوكالة الوطنية)

منذ 2 ساعة 11 April، 2020
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