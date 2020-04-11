13832 حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في فرنسا منذ بدء انتشار الوباء

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الي24 الماضية في المستشفيات و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى. وفق ما أفاد السبت المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وأضاف المسؤول “يبدو أن مرحلة مستقرة عالية المستوى من الوباء ترتسم، علينا بالتأكيد أن نبقى يقظين”، وذكر أن “الضغط على المستشفيات لا يزال عاليا” مع وجود أكثر من ألفي حالة استشفاء جديدة في البلاد.

وتابع سالومون أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، اذ بلغ عددهم 6883، بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق.

ويمثل ذلك رقما مهما لقياس الضغط الذي تتعرض له أقسام الإنعاش، وأكد المدير العام للصحة أن ما حصل هو “تراجع جديد طفيف، سيخفف العبء على طواقمنا خاصة في الإنعاش”، لكنه حذر من الافراط في التفاؤل حاليا.وشدد سالومون على أن “ساعة رفع الحجر لم تحن، لدينا الوقت الكافي للتفكير في الترتيبات المثلى” لإزالة الحجر.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر أن يحدد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين فترة تمديد الحجر الذي بدأ في 17 آذار/مارس وينتهي في 15 نيسان/ابريل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية