كورونا في تونس.. 3 وفيات و15 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في تونس السبت تسجيل 15 إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت أنه “تم إخضاع 19653 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية”.

وأضافت الوزارة أنه “تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي”، ودعت “كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد”.

المصدر: روسيا اليوم