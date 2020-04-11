كورونا في إيطاليا.. تسجيل 619 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية السبت، عن تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات إن “عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 619 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 570 في الإحصائية السابقة”.

واضافت السلطات “كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951”.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 شباط/فبراير إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية في ايطاليا التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث أكبر عدد في يوم منذ السادس من نيسان/أبريل، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من نيسان/أبريل.

المصدر: روسيا اليوم