وزير الصحة تفقد برجا بسبب أزمة كورونا: ليست موبوءة

تفقد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن السبت بلدة برجا في اقليم الخروب بحضور فعاليات المنطقة، حيث اطلع على الوضع الميداني في البلدة، في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، الذي وصل إلى 15 حالة، ورافقه النائب بلال عبد الله ووفد طبي.

وكانت المحطة الأولى لحسن في مركز “النادي الثقافي” في برجا، الذي يضم مركزا صحيا، حيث تفقد المركز، مثنيا على “جهود العاملين فيه، لجهة كيفية استقبال حالات الإصابات بكورونا، وطريقة التعامل معها”، وأجرى الفريق الطبي المرافق له فحص ” PCR” لثلاثين شخصا من البلدة.

بعدها، انتقل حسن والوفد المرافق إلى قاعة مسجد الديماس، حيث عقد لقاء مع أعضاء المجلس البلدية وفريق خلية الأزمة، في حضور النائب فريد البستاني وممثلي الأحزاب.

وحول الرسالة التي أراد توجيهها من خلال زيارته برجا، قال “رسالتي في مدينة برجا لها بعدان: الأول: أنها مدينة غير موبوءة، لأن الفاعليات والمرجعيات الواعية، حاصرت الوباء بوعي وثقافة ومحبة وألفة، والثاني: أنه بالجهود المبذولة في برجا، أن تنخرط بقواها لدعم المستشفيات الحكومية، التي ستأخذ منا دعما واهتماما فريدا من نوعه”، وتابع “الأموال التي تم تأمينها من قرض البنك الدولي وبعض الدول، التي تبادر إلى الدعم، سترى بأن هذا المال يذهب لأهله ولهذه المؤسسات بكل شفافية”.

بعدها، انتقل حسن إلى مستشفى سبلين الحكومي، حيث جال في المستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام