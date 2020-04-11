إغلاق المدارس في نيويورك حتى نهاية السنة الدراسية بسبب كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك الاميركية بيل ديبلاسيو أن المدارس العمومية ستظل مغلقة حتى نهاية السنة الدراسية، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ديبلاسيو السبت أنه “من المؤلم أن أضطر لإخباركم بأنه لا يمكن إعادة فتح المدارس لما تبقى من السنة الدراسية، ولكنني أعلمكم أيضا بأن هذا إجراء صائب”.

وكان ديبلاسيو أمر المدارس العمومية بغلق أبوابها في بداية 16 آذار/مارس الماضس لاحتواء تفشي الفيروس، على أمل إعادة فتحها في 20 نيسان/أبريل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد المصابين بكورونا، حيث سجلت أكثر من نصف مليون مصاب بالفيروس، ونحو 19 ألف وفاة.

المصدر: روسيا اليوم