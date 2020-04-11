كورونا في الدنمارك.. 13 وفاة جديدة والإصابات تناهز الـ6000

سجلت الدنمارك 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 260، في حين اقترب إجمالي الإصابات من 6000.

وذكرت السلطات الدنماركية السبت أن “عدد الإصابات ازداد منذ الجمعة بواقع 177 حالة لتصل الحصيلة إلى 5996، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1955 شخصا”.

وأكدت السلطات “استقرار معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وانخفاض حالات الإصابة المحتاجة إلى دخول المستشفى، في الأيام الأخيرة”.

وقررت السلطات تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجبيا حيث سمحت بإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال بدءا من الأربعاء المقبل.

المصدر: روسيا اليوم