مستشفى الحريري: حالة شفاء من كورونا و3 إصابات وضعها حرج ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 18:48

مستشفى الحريري: حالة شفاء من كورونا و3 إصابات وضعها حرج ولا وفيات

منذ 18 mins 11 April، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي السبت تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: “مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 26 إصابة، وتم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثل حالة واحدة للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض.

مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية وحتى تاريخه، بلغ 77 حالة شفاء.

جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا 3 اصابات وضعها حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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