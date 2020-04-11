الجيش اليمني واللجان يصدون العدوان في الجوف ومأرب

كسرت قوات الجيش واللجان الشعبية السبت زحفين للعدوان الأمريكي السعودي بمحافظتي الجوف ومأرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له إن “أبطال الجيش واللجان تصدوا لزحفين أحدهما على مواقع قواتنا في خب والشعف بمحافظة الجوف والآخر على مواقع قواتنا في صرواح بمحافظة مأرب”.

وأكد سريع “تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط العشرات في صفوفه بين قتيل وجريح ولم يحرز أي تقدم”، وأشار إلى أن “طيران العدوان شن سبع غارات جوية على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومأرب”.

المصدر: موقع انصار الله