اليمن: العدوان يشن غارات جوية على حجة والجوف ويواصل خرق اتفاق الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارات جوية على محافظتي حجة والجوف في اليمن، وواصل العدوان خرق اتفاق الحديدة، وقصف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “خروقات قوى العدوان بلغت 99 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس وست طائرات تجسسية في أجواء العرج و كيلو16 ومدينة الدريهمي المحاصرة والصليف وحيس وجزيرة كمران”.

وذكر المصدر أن “العدوان استهدف بالأسلحة الثقيلة والقصف الصاروخي والمدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، في حين حلق طيران العدوان في أجواء المديريات الحدودية الغربية بالمحافظة”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران العدوان شن ست غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

المصدر: موقع انصار الله