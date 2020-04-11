“القومي”: للتخلص من كل الأوبئة وفي مقدمها وباء الإرهاب الصهيوني

قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له السبت إن “العالم بأسره يواجه هذه الأيام تحديا خطيرا، يتمثل بتفشي وباء كورونا المستجد وهذا العالم يجهد لمكافحة الوباء والقضاء عليه”، وسأل “لكن ماذا عن وباء الصهيونية العنصرية، الذي يفتك بشعبنا أطفالا ونساء وشيوخا على مدى عقود من الزمن؟.

وأكد القومي ان “العالم الإنساني مطالب بتحمل مسؤولياته، للتخلص من كل الأوبئة التي تشكل تهديدا للانسان والإنسانية، وفي مقدمها وباء الإرهاب الصهيوني”.

وعاهد القومي “كل الشهداء الاستمرار في المقاومة دفاعا عن حقنا وأرضنا وشعبنا، وحتى تحرير أرضنا كل أرضنا، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، إلى الجولان، إلى فلسطين كل فلسطين، وكل الأجزاء السليبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام