“الصحة العالمية”: ندرس تقارير إصابة متعافين من كورونا مجددا

أعلنت “منظمة الصحة العالمية” السبت أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كورونا جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى، بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

موقف المنظمة جاء بعد أن قال مسؤولون في كوريا الجنوبية الجمعة إن “91 مريضا كان يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى”، مشيرين إلى أن “الفيروس ربما يكون قد نشط مجددا لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى”.

وقالت المنظمة “نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية”، وشددت على أنه “من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح”.

وتابعت منظمة “بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول طريقة تفشي الفيروس”.

المصدر: روسيا اليوم