تونس ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا للمساعدة بمكافحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 17:02

تونس ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا للمساعدة بمكافحة كورونا

منذ 11 mins 11 April، 2020
كورونا
تونس - عربي وإقليمي

أرسلت تونس السبت فريقا طبيا إلى إيطاليا لمساعدتها في مكافحة تفشى فيروس كورونا

وقالت الرئاسة التونسية “بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد غادرت صباح اليوم السبت بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق”.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن “هذه المبادرة جاءت على إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والرئيس قيس سعيد، ناقشا فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله”.

وأعرب سعيد خلال هذا الاتصال عن “استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس”.

ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش والتخدير.

المصدر: روسيا اليوم

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