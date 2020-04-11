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April 11 2020 - 17:02

كورونا في فلسطين.. تسجيل إصابة جديدة والعدد الاجمالي يرتفع الى 268

منذ 17 mins 11 April، 2020
كورونا
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصىحة الفلسطينية السبت عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة في قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، ليرفع عدد المصابين في فلسطين لـ268 حالة .

وقالت الوزارة إن “حالة الجديدة بكورونا هي لسيدة في الستين من عمرها، من قرية الجديرة من قرى شمال غرب القدس المحتلة”، وتابعت “انتقل لها الفايروس من المخالطة لزوجها وأبنها المصابين أيضا، ليرفع عدد حالات المصابين إلى 268 حالة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 46 حالة”، واضافت “سجلت حالتين وفاة لسيدة في قرية بدو شمال غرب القدس ورجل من صيدا- طولكرم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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