كورونا في فلسطين.. تسجيل إصابة جديدة والعدد الاجمالي يرتفع الى 268

أعلنت وزارة الصىحة الفلسطينية السبت عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة في قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، ليرفع عدد المصابين في فلسطين لـ268 حالة .

وقالت الوزارة إن “حالة الجديدة بكورونا هي لسيدة في الستين من عمرها، من قرية الجديرة من قرى شمال غرب القدس المحتلة”، وتابعت “انتقل لها الفايروس من المخالطة لزوجها وأبنها المصابين أيضا، ليرفع عدد حالات المصابين إلى 268 حالة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 46 حالة”، واضافت “سجلت حالتين وفاة لسيدة في قرية بدو شمال غرب القدس ورجل من صيدا- طولكرم”.

المصدر: فلسطين اليوم