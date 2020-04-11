وصول طائرة تقل لبنانيين عائدين من دولة الكويت إلى مطار بيروت الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 11 2020 - 17:02

وصول طائرة تقل لبنانيين عائدين من دولة الكويت إلى مطار بيروت الدولي

منذ 26 mins 11 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة