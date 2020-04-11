جامعة أكسفورد: لقاح كورونا قد يكون جاهزا بحلول ايلول المقبل

كشف أحد الأطباء في جامعة أكسفورد البريطانية، أن فريقاً من الباحثين ابتكروا لقاحا لفيروس كورونا يمكن أن يكون متاحا لعامة الناس بحلول شهر ايلول المقبل.

ففي مقابلة مع صحيفة التايمز، قالت أستاذة علم اللقاحات في الجامعة البروفيسورة سارة غيلبرت، إنها وفريقها ابتكروا بالفعل لقاحا محتملا، ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية عليه خلال أسبوعين.

وقالت إنها “واثقة بنسبة 80% من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريناها مع هذا النوع من اللقاحات”.

وشددت على أن عمليات الحجر الصحي الكلي “تجعل الأمر أكثر صعوبة… “لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضا.. نريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح”.

المصدر: روسيا اليوم