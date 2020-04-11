دراسة: مريض كورونا قد يعاني من تلف في بعض أعضاء الجسم حتى بعد الشفاء

وجد الباحثون أن المرضى الذين تم تأكيد شفائهم تماما من فيروس كورونا، سيعانون من تلف في عدد من أعضاء الجسم بشكل شبه دائم.

وأظهرت نتائج دراسة تم إجراؤها على عدد من المرضى السابقين في الصين، ضعف واضح في عمل الكبد والقلب بشكل أساسي، بالإضافة إلى أعضاء أخرى تختلف من حالة إلى أخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وقال دكتور هارلان كرومهولتز، طبيب القلب بجامعة ييل، للصحيفة: “إن “COVID-19″ ليس مجرد اضطراب في الجهاز التنفسي، بل يمكن أن يؤثر على القلب والكبد والكليتين والدماغ ونظام الغدد الصماء ونظام الدم”.

ويتساءل العلماء عما إذا كان الفيروس قادرا على الظهور مجددا بعد فترة زمنية معينة، ففيروس “هربس” المسبب لمرض جدري الماء يمكن أن يعود بعد اختفاء الأعراض ولو بسنوات.

المصدر: سبوتنيك