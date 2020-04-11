وزراة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4033 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 11 2020 - 17:02

وزراة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4033

منذ 1 ساعة 11 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة