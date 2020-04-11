دراسة: دواء استخدم ضد “إيبولا” يثبت فاعليته ضد كورونا المستجد

أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج الإيبولا فاعليته على حالات خطرة لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19).

ووفقا للدراسة التي نشرت على مجلة “نيوإنغلند” الطبية يوم أمس الجمعة فإن دواء الإيبولا التجريبي “ريمديسيفير” أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، والتي بلغ عددها 53 مريضا نقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضا بعد تلقي الدواء.

وأكدت الدراسة أن الدولاء فعال في علاج الحالات الخطرة من فيروس كورونا المستجد إلا أن الأمر بحاجة إلى المزيد من التجاب السريرية للخروج باستنتاج نهائي عن فاعلية الدواء في ظل عدم وجود بيانات كافية عن كمية الفيروسات التي كان يحملها المرضى الذين شاركوا في الدراسة.

يذكر أن دواء الإيبولا التجريبي “ريمديسيفير” يجري تطويره حاليا من قبل شركة أمريكية. وقد بدأت بعض الدول من بينها اليابان والصين بالفعل استخدام الدواء كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 من منطلق إنساني.

المصدر: سبوتنيك