وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 125 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4357 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 13:20

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 125 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4357

منذ 9 mins 11 April، 2020
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