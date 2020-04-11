وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 510 وفيات جديدة بفيروس كورونا و4830 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 13:20

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 510 وفيات جديدة بفيروس كورونا و4830 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة

منذ 26 mins 11 April، 2020
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