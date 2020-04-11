الإصلاح والوحدة طالبت بالعفو عن المسجونين

دعا رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق في بيان اليوم الى “التوبة ووقف الظلم والطغيان والفساد ونشر العدل والتسامح والرحمة وعودة صادقة الى الله تعالى”.

ونوه بدور الحكومة في مواجهة وباء كورونا وبأدائها “على الرغم من الإمكانات الضعيفة، ومطلوب منها أن تسرع في وضع برنامج إصلاحي حقيقي يكون بجانب الفقراء وذوي الدخل المحدود ويرفع الظلم والحرمان عنهم ويوقف الفساد وهدر المال العام”، وشكر لوزير الصحة الدكتور حمد حسن عمله، مطالباً بـ “العفو عن المسجونين وإيجاد حل سريع لقضية السجون الممتلئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام