وزارة الصحة العامة: 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 619 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 13:20

وزارة الصحة العامة: 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 619

منذ 57 mins 11 April، 2020
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