الرئيس الايراني حسن روحاني: يجب الاسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية في مجالات الطرق وسكك السكك من قبل منظمة التخطيط والميزانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 11:24

الرئيس الايراني حسن روحاني: يجب الاسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية في مجالات الطرق وسكك السكك من قبل منظمة التخطيط والميزانية

منذ 8 mins 11 April، 2020
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