الرئيس الايراني حسن روحاني: يجب الاسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية في مجالات الطرق وسكك السكك من قبل منظمة التخطيط والميزانية – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس الايراني حسن روحاني: يجب الاسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية في مجالات الطرق وسكك السكك من قبل منظمة التخطيط والميزانية
منذ 8 mins
11 April، 2020
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