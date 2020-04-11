الصحة الصهيونية :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في “إسرائيل” إلى 10,505 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 191 بحالة خطيرة، والوفيات 95 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 11:24

الصحة الصهيونية :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في “إسرائيل” إلى 10,505 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 191 بحالة خطيرة، والوفيات 95

منذ 13 mins 11 April، 2020
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