وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 09:18

وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة

منذ 18 mins 11 April، 2020
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