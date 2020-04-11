وزراء الطاقة بمجموعة العشرين يخفقون في التوصل إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط

لم يتمكن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين من الاتفاق على خفض لإنتاج النفط، ولم يأت البيان الذي نشر السبت بعد مفاوضات طويلة على ذكر أي تخفيض.

وتضمن البيان الختامي الذي صدر في نهاية قمة افتراضية استضافتها السعودية، التزامات بالتعاون المستقبلي في مكافحة فيروس كورونا المستجد. لكنه لم يتطرق إلى موضوع خفض الإنتاج.

وقال الوزراء في البيان المشترك “نلتزم بضمان أن يستمر قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على كوفيد-10 وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق”، وأضافوا “نحن ملتزمون العمل معا بروح من التضامن، بشأن إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدولية غير المسبوقة”، وتابع الوزراء “نحن ملتزمون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية