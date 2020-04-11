رويترز: عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى حاجز الـ500 ألف حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 07:06

رويترز: عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى حاجز الـ500 ألف حالة

منذ 2 ساعة 11 April، 2020
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